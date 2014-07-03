Стрес, пережитий у дитинстві, впливає на розвиток мозку - психологи

У більш зрілому віці ці зміни можуть негативно позначатися на поведінці, здоров'ї та впливати на вибір романтичного партнера.

Раніше було доведено, що пережитий дитиною стрес має тривалий вплив протягом багатьох наступних років. Проте вчені не могли пояснити, чому події, що припадають на 2-4 рік життя, можуть мати довгострокові наслідки.

У вчені спостерігали за людьми, які в дитинстві піддавалися фізичному насильству, стикалися з зневагою або виросли в сім'ях з низьким соціально-економічним статусом. Дослідники провели докладні інтерв'ю, зафіксувавши поведінкові проблеми і загальний рівень стресу. Крім цього, вони вивчили будову мозку підлітків, зосередивши увагу на гіпокампі і мигдалику, що відповідають за емоції і сприйняття стресу. Виявилося, що у підлітків, що піддавалися впливу стресу, ці відділи мозку помітно відрізняються за будовою від мозку дітей з благополучних сімей.

Дослідники прийшли до висновку, що такі зміни сприяють формуванню депресії, тривожності, розвитку хвороб серця, раку, поганої успішності в школі і проблем на роботі, а також впливають на вибір майбутнього партнера. Проте вчені інтерпретують отримані результати з обережністю і відзначають, що будова мозку не дозволяє побачити майбутнє дитини і передбачити його долю.

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