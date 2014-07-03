Овочі і фрукти не сприяють схудненню

Такого висновку дійшли вчені Університету штату Алабама, провівши мета-аналіз даних, отриманих в ході досліджень, присвячених виявленню зв'язку між схудненням і підвищеним споживанням фруктів і овочів.

Робота опублікована в журналі American Journal of Clinical Nutrition.

Їсти побільше овочів і фруктів - звичайна дієтична рекомендація для бажаючих скинути вагу. Рекомендований дієтологами обсяг споживання становить 1,5 - 2 порції фруктів і 2-3 порції овочів на день.

Група під керівництвом Кетрін Кайзер (Kathryn Kaiser) з метою перевірки ефективності такої ради проаналізувала дані, отримані в ході 7 рандомізованих, контрольованих клінічних випробувань, в яких брали участь в загальній складності 1200 осіб. Отримані результати показали, що підвищене споживання овочів і фруктів саме по собі практично не впливає на зниження маси тіла.

"Концепція здорового харчування передбачає, що для зниження ваги необхідно зменшення калорійності їжі. Однак наші результати показують, що проста заміна частини раціону овочами та фруктами не працює, - зазначила Кайзер. - Необхідний комплексний підхід, при якому буде скорочуватися весь обсяг споживаної їжі".

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