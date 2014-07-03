Медитативні практики зменшують тривожність тільки зовні

Медитація, спрямована на підвищення градуса внутрішньої уважності, корисна для тіла і психіки. Але більшість досліджень сфокусовані на тривалому ефекті медитації. Між тим Університет Карнегі Меллон довів, що всього 25 хвилин медитації протягом 3 днів знімають стрес, пише meddaily.ru з посиланням на Eurek Alert. Принаймні, зовні.

Вчені набрали групу з 66 здорових добровольців 18-30 років. Частина учасників медитувала три дні поспіль, використовуючи дихальні вправи, які допомагають відслідковувати своє дихання. Також була контрольна група, яка протягом трьох днів брала участь у когнітивному тренінгу (аналізували поезію).

В кінці експериментального періоду всі учасники виконували стресові завдання (озвучували доповідь і вирішували математичні завдання перед критиками). Кожен учасник повинен був розповісти про рівень отриманого стресу. Також збиралася слина для виміру рівня стресового гормону кортизолу.

Результати виявилися неоднозначними: перша група говорила про те, що менше переживала під час стресового тесту. Але в слині фіксувалася велика реактивність стресового гормону. Виходить, незважаючи на зовнішній спокій, організм виробляє більше кортизолу. А це небезпечно для здоров'я. Можливо, якщо практика медитації і здатність концентруватися на своїх відчуттях стануть автоматичними, кортизол знизиться.