Як можна навчити дитину швидко засинати

Всі матері колишуть своїх дітей, щоб ті швидше заснули. Дослідники говорять про те, що подібні методики у майбутньому призводять до головного болю для батьків.

В результаті сформованих ритуалів діти не можуть заснути, поки їх не візьмуть на руки, не поколишуть, не погодують, пише infosmi.net з посиланням на The Daily Mail. У дитинстві швидко формуються звички, відмовитися від яких украй складно.

Вчені простежили за поколінням дітей протягом цілих 40 років. Як виявилося, звичка виробляється штучно. При проблемах зі сном потрібно змінити традиційний ритуал відходу до сну і стимулювати дитину самостійно виробляти звичку. Перші кроки можна робити вже через кілька тижнів після народження малюка. В цьому віці найчастіше проявляються проблеми, коли чадо не може заснути відразу після годування. Вчені наводять приклад.

Якщо при спостереженні батьки помічають, що дитині обов'язково потрібно смоктати палець, щоб заснути, потрібно залишити руку поза пелюшкою на ніч. Тоді не буде потрібно додаткових методик. Деяким дітям подобається розглядати візерунки або іграшки перед сном. Вважається, що читання перед сном також сприятливо позначається на розвитку головного мозку дитини. Доведено, інтелектуальний фундамент закладається в перші два роки розвитку малюка.