Популярні ліки штовхають до самогубств

Ефавіренц - препарат, що часто використовується для лікування ВІЛ, підвищує в два рази ризик суїциду в порівнянні з аналогами. Мабуть, ризик підвищується через вплив на центральну нервову систему, передає meddaily.ru з посиланням на WebMD. Негативний ефект зберігався тривалий час у людей, що п'ють препарат. Беручи до уваги, що такі ліки п'ють все життя, ймовірність реальних спроб суїциду досить висока.

Озвучені висновки були зроблені за результатами аналізу даних досліджень антиретровірусних препаратів, що проводилися в 2001-2010 роках. Майже три чверті учасників досліджень були чоловіками. Одна третина з них мала колись психічні відхилення або брала який-небудь препарат за приписом психіатра протягом місяця до початку дослідження.

Понад 3200 пацієнтів приймали препарати, включаючи ефавіренц, а майже 2100 осіб брали коктейлі препаратів, в які не входив ефавіренц. За пацієнтами стежили приблизно два роки. Виявилося, що у групі, що одержували ефавіренц, ризик суїциду був підвищений в два рази в порівнянні з іншими. Правда, в умовах відсутності альтернатив препарат переважує всі "мінуси".