Дорогі помади небезпечні для здоров'я

Косметологи виявили факт - чим дешевша помада, тим менше в ній свинцю.

Науковці виявили, що у дорогих помадах міститься надмірна кількість свинцю, що дуже шкодить здоров'ю. До такого висновку прийшли фахівці Американського Управління у справах споживачів. Дослідники протестували зразки помад 33 виробників. Виявилося, що 61% популярних помад містять надто багато свинцю, пише nashamama.com.

Свинець має шкідливий вплив на нервову систему, знижує розумову діяльність і викликає проблеми з пам'яттю. Надзвичайно небезпечна ця речовина для вагітних жінок — свинець може спровокувати викидень, а іноді він навіть стає причиною безпліддя.