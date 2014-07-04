Вчені наблизилися до створення нових ліків проти раку молочної залози

Йдеться про ті типи пухлин, що не лікуються наявними медикаментами, які вже зарекомендували себе як такі, що підвищують рівень виживання з цієї хворобою.

Команда науковців із Глазго каже, що недосконалий елемент ДНК, який викликає лейкемію, також відіграє роль під час виникнення деяких пухлин і може допомогти у дослідженнях з пошуку нових ліків.

Одночасно інша група науковців каже, що почала поступово наближатися до винаходу аналізу крові, що допоможе виявити рак грудей.

Рак грудей, що розвивається на тлі естрогену або прогестрогену, може лікуватися за допомогою гормональної терапії препаратом Tamoxifen.

Інший медикамент Herceptin працює тільки з пухлинами із позитивним показником гену HER2.

Але 20% усіх випадків раку грудей "тричі негативі", це означає, що єдиними варіантами лікування є хіміотерапія, радіотерапія та хірургічне втручання.

Науковці з Університету Глазго дослідили роль дефектного гену RUNX1 – одного із генів, які найчастіше змінені у випадку хвороби на лейкемію.

Результати показали, що він є активним і у смертельних випадках "тричі негативного" раку грудей.

Дослідження, проведені на основі даних про 484 випадки "тричі негативного" раку грудей, показали, що пацієнти із позитивним результатом на ген RUNX1 мали в чотири рази більший ризик померти від раку, ніж ті, в кого цього гену немає.

Результати дослідження опублікували у журналі PLoS One.

"Це відкриває для нас захопливу можливість використати його (RUNX1 - Ред.) як нову ціль лікування", - заявила один із дослідників Карен Блайт.

"Спочатку нам треба довести, що цей ген викликає рак, і якщо так, то, що станеться, якщо ми його знешкодимо?" - сказала вона в коментарі ВВС.

"У США розробляють декілька ліків, дію яких спрямують на цей ген з точки зору лікування лейкемії. Якщо вони спрацюють, ми зможемо протестувати їх на клітинах раку грудей", - додала вона.

Втім, ген відіграє комплексну роль. Зазвичай він важливий для виживання клітин та має значний вплив на продукування крові. Але у залежності від обставин він може або провокувати, або пригнічувати пухлини.

Це означає, що використання ліків проти цього гену може мати побічні ефекти.

Менеджер з наукових комунікацій у Cancer Research UK Кет Арні заявила: "Нам іще багато треба зрозуміти про "тричі негативні" різновиди раку грудей, адже у деяких людей їх лікувати важче, ніж у інших. Більше двох третин жінок із діагнозом рак грудей живуть зі своєю хворобою понад 20 років. Але треба зробити більше, і нам потрібно більше таких досліджень, особливо якщо вони стосуються форм захворювання, які ми гірше розуміємо, щоб і надалі просуватися вперед і рятувати більше життів".

В іншому дослідженні науковці із лондонського University College (UCL) заявляють, що наблизилися до розробки аналізу крові для раку грудей.

Вони знайшли зміни у ДНК імунних клітин у крові жінок, які мали підвищений ризик раку грудей, адже вони народилися із геном ризику BRCA1.

"На подив, ми знайшли одні й ті самі ознаки у великих груп жінок без мутацій BRCA1, і вони змогли спрогнозувати ризик захворювання на рак грудей за кілька років до діагнозу", - заявив професор Мартін Віндшвендтер із UCL.

Науковці вважають, що це може стати основою для аналізу крові.

Доктор Метью Лем, старший дослідник у Breakthrough Breast Cancer, заявив: "Ці результати однозначно перспективні, і ми раді, що маємо можливість з'ясувати, як подальші дослідження зможуть розширити ці відкриття".

bbc.co.uk