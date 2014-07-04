Звичайна вода допоможе при проблемах з артеріальним тиском

Рівень артеріального тиску (АТ) знаходиться під контролем автономної нервової системи, іншими словами - від наших свідомих бажань і вольових устремлінь вона не залежить. Зате сама ця автономна нервова система може працювати «з помилками», і в цьому випадку контроль за тиском порушується. Тому коли люди з таким діагнозом різко змінюють положення тіла система дає помилковий сигнал про термінове зниження тиску, іноді людина навіть може втратити свідомість.

Дослідники з лондонського Імперського коледжу (Imperial College London) провели ряд експериментів і дійшли висновку, що в таких випадках краще всього може допомагти проста питна вода. Добровольцям з описаним порушенням пропонувалося випити воду ємністю 480 мл. І незважаючи на те, що саме це порушення у різних людей було зумовлено різними причинами, вода у всіх випадках допомогла швидко відновити артеріальний тиск. Професор Крістофер Матіас, який був одним з керівників проекту, заявив, що описаний спосіб може помітно підвищити якість життя людей з подібним порушенням автономної регуляції артеріального тиску.

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