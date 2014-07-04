Цукор посилює шкоду жирів
Раціон з високим вмістом фруктози і значним вмістом жирів - це подвійний удар по печінці, вважають дослідники з Італії
Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Experimental Physiology, пристрасть до солодкої і жирної їжі більшості жителів розвинених країн на Заході, може обернутися сумними наслідками.
Дослідження фахівців з університету Неаполя показало, що навіть короткострокове споживання західної дієти, багатої насиченими жирами і фруктозою, є більш руйнівним для печінки, ніж звичка їсти або тільки солодке, або тільки жирне.
Вчені провели дослідження за допомогою тваринної моделі. Дорослих щурів годували протягом двох тижнів різними дієтами: або з низьким вмістом жирів, але високим цукру, або навпаки, або з високим вмістом жирів і фруктози одночасно.
Ця остання схема харчування дуже схожа за складом на раціон переважної більшості населення країн Заходу. Після двох тижнів вчені оцінили у тварин функцію печінки, і виявили, що остання з дієт найбільш згубно впливає на цей орган: в печінці накопичився жир, а її чутливість до інсуліну знизилася.