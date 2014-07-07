Чому вранці люди мають вигляд пом'ятих

Іноді вранці людина виглядає пом'ятою. Доктор Шерифф Ібрагім з медичного центру університету Рочестера з'ясував, у чому причина. Вся справа в застої води, який є результатом поганого сну. Шкіра повік особливо тонка. Тому зміни в рівні вологи відображаються на цих зонах сильно, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

При цьому інші частини тіла не можуть набрякати зовсім. Як саме сон впливає на утримання води, поки невідомо. Не виключено, що люди, які не можуть похвалитися міцним сном, просто пізно лягають, так як вони випивали, були на вечірці або плакали. Що стосується темних кіл під очима, то їх викликає безліч факторів. Але, як правило, вся справа в кровоносних судинах і нестачі вологи в шкірі ділянки очей.

З цих же причин люди взимку виглядають старше своїх років. Наприклад, мішки під очима - результат саме зміни сезону. Як показало дослідження, зима старила в середньому на чотири роки і вісім місяців. Через брак сонячного світла шкіра ставала більш блідою, що підкреслювало мішки під очима. Проблема посилювалася при підвищеному рівні втоми на тлі дефіциту вітаміну D, продукованого в тілі під впливом сонячного світла, і при нестачі серотоніну, що дає приємні відчуття.

Тому не дивно, що 82% жінок скаржилися на круги під очима і набряклість в зимовий період. Влітку з подібними проблемами стикалися лише 38% жінок. За словами Марка Бінетта, експерта в галузі старіння, останні дослідження все частіше пов'язують наявність набряклості і кіл під очима з нестачею вітамінів D і K. Притому, темні кола - найпоширеніша проблема.

Нерідко вона викликана тим, що маленькі капіляри пропускають кров, яка накопичується під поверхнею шкіри. Кров починає окислюватися і стає темною. Так як взимку шкіра стає більш прозорою, особливо видно, коли під очима накопичується рідина.