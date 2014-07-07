Гіркий шоколад покращує кровообіг

В журналі Американської кардіологічної асоціації днями опублікували дослідження про користь гіркого шоколаду для людей, які страждають захворюваннями периферичних судин, пише zdorovia.com.ua.

Ці захворювання характеризуються звуженням судин кінцівок, що значно утруднює надходження в них крові. При ходьбі такі пацієнти відчувають біль, судоми і швидко втомлюються. У західних країнах захворюванням страждає більше 20% населення старше 70 років.

У дослідженні взяли участь 14 чоловіків та 6 жінок у віці від 60 до 78 років з захворюванням периферичних артерій. Щоранку пацієнти вставали на бігову доріжку і йшли за нею на невисокій швидкості, а вчені заміряли пройдену відстань, тривалість ходьби та інші параметри. Через дві години випробовувані отримували шматочок гіркого (вміст какао не менше 85%) або молочного шоколаду (вміст какао менш 35%) і знову вставали на бігову доріжку.

З'ясувалося, що у пацієнтів, які з'їли гіркий шоколад, здатність ходити без сторонньої допомоги збільшилася: відстань, яку вони долали, було на 11% більше, а сама «прогулянка» тривала на 15% довше в порівнянні з ранковими показниками. У пацієнтів, які з'їдали молочний шоколад, поліпшень показників відзначено не було.

Отримані результати разом з іншими даними лабораторних експериментів дають підстави припускати, що підвищення рівня окису азоту впливає на розширення периферійних артерій, а отже, і на здатність ходити без сторонньої допомоги.

Також потрібно пам'ятати, що шоколад - це зайві калорії у вашій дієті. Американська кардіологічна асоціація попереджає, що щоденне споживання цукру не повинне перевищувати 9 чайних ложок - враховуючи всі солодкі напої, булочки і сухі сніданки. Звичайний шоколадний батончик містить близько половини цієї норми. На щастя, існують продукти, які багаті поліфенолами, але при цьому містять менше цукру, ніж темний шоколад. Ось деякі з них: м'ята, щавель, каперси, фундук.