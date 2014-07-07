Індія розширила календар щеплень чотирма новими вакцинами

За словами прем'єр-міністра Нарендра Моді (Narendra Modi), вакцинація проти ротавірусної інфекції, кору та поліомієліту дозволить до 2015 року скоротити на дві третини смертність серед дітей до 5 років. Крім цього в регіонах з найвищими показниками інфікування японським енцефалітом буде введена імунізація дорослого населення. Після включення нових вакцин, у програмі імунізації Індії налічується 13 імунологічних препаратів. Очікується, що щеплення зможуть отримувати близько 27 млн дітей щорічно.

Рішення уряду Індії називають одним з найбільш значущих за останні 30 років. Очікується, що оновлена програма імунізації дозволить щорічно запобігати понад 100 тис. смертей серед дітей і дорослих працездатного віку і більше одного мільйона госпіталізацій через інфекційних захворювань.

remedium.ru