Ліворукість залежить від часу зачаття і народження людини

Хлопчики, народжені взимку, частіше бувають лівшами, ніж хлопчики, які народилися влітку, показало дослідження. Фахівці Університету Відня досліджували 13000 дорослих. Виявилося, 7,5% жінок і 8,8% чоловіків були лівшами, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Причому, серед чоловіків 8,2% лівшів народилися з лютого по жовтень. А ось 10,5% - з листопада по січень. Мабуть, сезонність пов'язана з рівнем гормонів, які визначає ймовірність ліворукості. Вважається, що високий рівень тестостерону на стадії внутрішньоутробного розвитку робить людей лівшами. Так як діти, народжені взимку, все літо знаходяться на стадії внутрішньоутробного розвитку, вони отримують більше гормону.

Виявлений ефект пояснював ситуацію з чоловіками, у яких спочатку більше тестостерону, але не з жінками. Хоча не виключено, що зовнішні фактори підвищують рівень гормону і при виношуванні дівчаток. Взагалі ж тестостерон може гальмувати розвиток лівої півкулі мозку.