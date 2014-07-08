Антигістамінні препарати допоможуть боротися з онкологічними захворюваннями

Ці клітини знижують здатність організму боротися з пухлинними захворюваннями, тому не виключено використання протиалергічних засобів в онкології.

Дослідження проводилося на двох групах мишей: тварин з однієї групи, яким викликали сильну алергічну реакцію, а у тварин із другої групи були пухлини. Мишам вводили мієлоїдний супресорні клітини та антигістамінні препарати. Введення супресорних клітин зазвичай посилює ріст пухлин. У тварин з алергією антигістамінні засоби нівелювали ефекти супресорних клітин мієлоїдного ряду, так само як і у тварин з пухлинами. У мишей з пухлинами зниження дії супресорних клітин виразилося, в тому числі і в уповільненні підвищеного росту новоутворення.

Група вчених також розглянула дві групи випробовуваних - людей, які страждають від алергії, і здорових. Як виявилося, у пацієнтів з алергією спостерігається більш високий рівень гістаміну і супресорних клітин мієлоїдного ряду в крові.

Дослідження мієлоїдних супресорних клітин показують, що вони відіграють велику роль в розвитку онкологічних захворювань, і все частіше їх розглядають як мішень при імунотерапії онкологічних захворювань. За результатами цієї роботи слід більш детально вивчати дію антигістамінних препаратів на мієлоїдні супресорні клітини і розвиток пухлин. Клінічне застосування цих ліків в онкології особливо актуально, оскільки протиалергічні засоби відомі тривалий час, коштують недорого і добре переносяться.

remedium.ru