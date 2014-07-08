Замкнутим і задумливим людям загрожують серцеві напади - вчені

В останньому номері журналу "Психотерапія і психосоматика" опубліковані результати дослідження, в ході якого вчені з університету Парми (Італія) вивчили вплив особистісних особливостей на ймовірність виникнення серцевих нападів.

Дослідники протягом півроку спостерігали за 30-ма пацієнтами з депресивними симптомами і 220 здоровими людьми. Виявилося, що не тільки клінічна форма депресії, але і схильність переживати негативні емоції і сприймати життя в негативному світлі виявилася пов'язана з частотою серцевих нападів.

У ході аналізу результатів учені дійшли висновку, що так званий "проблемний тип особистості", для якого характерне негативне забарвлення подій, соціальна замкнутість, песимізм, переживання тривоги, деморалізації, безнадійності і схильність до роздумів, найбільш схильний до ризику розвитку ішемічної хвороби серця.

Дослідники відзначають, що їх робота розширила традиційні уявлення і довела, що не лише глибока депресія, але і її приховані форми пов'язані з захворюваннями серцево-судинної системи.

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