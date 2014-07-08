ЄС направить в Україну гуманітарну допомогу
Європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле повідомив про намір Європейського Союзу направити в Україну гуманітарну допомогу
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Фюле заявив у Брюсселі під час засідання Групи високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні.
„Європейські комісія мобілізує фонд з гуманітарного бюджету, щоб підтримати підготовку добровольців Товариства Красного хресту, направити необхідні запаси першої допомоги, намети та ковдри”, - сказав він.
Крім того, за словами єврокомісіра, ЄС також має намір спрямувати в Україну експертів у сфері гуманітарного та цивільного захисту, щоб дати оцінку ситуації.
„Дозвольте мені висловити глибоке занепокоєння Європейського Союзу щодо ситуації у сфері безпеки та гуманітарної ситуації в Україні. ЄС, включаючи Європейську комісію, буде робити все необхідне, щоб просувати діалог, повернути мир та допомогти жертвам конфронтації”, - підкреслив Фюле.