ЄС направить в Україну гуманітарну допомогу

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Фюле заявив у Брюсселі під час засідання Групи високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні.

„Європейські комісія мобілізує фонд з гуманітарного бюджету, щоб підтримати підготовку добровольців Товариства Красного хресту, направити необхідні запаси першої допомоги, намети та ковдри”, - сказав він.

Крім того, за словами єврокомісіра, ЄС також має намір спрямувати в Україну експертів у сфері гуманітарного та цивільного захисту, щоб дати оцінку ситуації.

„Дозвольте мені висловити глибоке занепокоєння Європейського Союзу щодо ситуації у сфері безпеки та гуманітарної ситуації в Україні. ЄС, включаючи Європейську комісію, буде робити все необхідне, щоб просувати діалог, повернути мир та допомогти жертвам конфронтації”, - підкреслив Фюле.