Відключення больового рецептора уповільнює старіння
Одним з природних регуляторів процесів старіння у ссавців може бути рецептор, що відповідає за больову чутливість
Автори дослідження показали, що відключення гена рецептора TRPV1, розташованого на закінченнях певної групи чутливих нейронів (нейронів гангліїв дорсальных корінців, DRG), призводить до істотного (на 12-16%) збільшення тривалості життя лабораторних мишей, а також до поліпшення цілого ряду показників метаболізму та загального рівня активності у тварин в літньому віці. До таких висновків прийшли співробітники Каліфорнійського університету в Берклі під керівництвом Ендрю Діліна (Andrew Dillin), робота яких опублікована в журналі Cell.
На відміну від звичайних мишей, гризунів, позбавлених гена TRPV1, з віком практично не знижувався рівень поглинання кисню і фізичної активності, вони зберігали просторову пам'ять і координацію рухів, у них не спостерігалося характерного для старіючих тварин зникнення циркадного ритму. При цьому у них був значно знижений ризик розвитку цілого ряду онкологічних захворювань, частота яких збільшується з віком.
DRG нейрони відповідають за чутливість до високої температури, больові стимули і розташовуються в слизових рота і носа, суглобах, в головному мозку та інших тканин. Вони також є у підшлунковій залозі, причому їх волокна, на яких присутні рецептори TRPV1, густо обплітають β-клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін.
Учені продемонстрували, що активація TRPV1 запускає каскад реакцій, в результаті якого клітина виділяє в міжклітинний простір поблизу β-клітин пептид CGRP, гальмує секрецію інсуліну. З віком вироблення CGRP істотно зростає. Порушення будь-якої з ланок цього процесу, в тому числі відсутність TRPV1, а також медикаментозне блокування CGRP, призводили до відновлення вироблення інсуліну у тварин і одночасно - до подовження їх життя і нормалізації обміну речовин навіть у літньому віці. Всі ці спостереження дозволяють пояснити численні «омолоджуючі» ефекти відключення TRPV1. Різноманітні методи впливу на даний рецептор можуть знайти застосування не тільки в знеболюванні, але також і в регуляції обміну речовин і корекції вікових змін в організмі, вважають автори публікації.