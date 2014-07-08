У 40% випадків можна уникнути раку, змінивши спосіб життя - онкологи

У ході дослідження, проведеного Британським благодійним товариством вивчення раку, було з'ясовано, що відмова від куріння і підтримка нормальної ваги у чотирьох з десяти випадків дозволяє уникнути раку підшлункової залози - однієї з найбільш небезпечних форм онкології, при якій протягом п'яти років виживають лише 3% пацієнтів.

Фахівці відзначають, що пацієнтам необхідно знати про роль їх способу життя в розвитку онкологічних захворювань та зберігати фізичну активність, а також виключити з раціону червоне м'ясо.

Портал Science Daily цитує Харпала Кумара, виконавчого директора Британського благодійного товариства вивчення раку, який зазначає, що рак підшлункової залози рідко потрапляє в центр уваги, хоча виживаність при цій формі онкології залишається надзвичайно низькою. За словами британських дослідників, протягом найближчих декількох років вони планують подвоїти фінансування досліджень в цій області

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