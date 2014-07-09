Які фрукти і овочі можуть замінити воду в спеку

Особливо добре втамовують спрагу огірки, кавуни, дині, полуниці, селера і цукіні.

Людина на 70% складається з води, і ця рідина абсолютно необхідна нам для життя. Але деяким людям не доставляє ніякого задоволення щодня пити велику кількість води.

Запитайте будь-якого лікаря, і він скаже, що людина повинна пити кілька літрів води в день. Може комусь і подобається пити воду, але є люди, яким це не дуже приємно, пише Сегодня з посиланням на medikforum.ru. Вони намагаються чимось замінити цей напій, що не містить жодної калорії. Приміром, соками, морсами, компотами, газованою водою, чаєм або кавою. На жаль, у соках і морсах, газованій воді дуже багато цукру, і пити їх потрібно дуже обережно, а чай і кава, звичайно, корисні, але зовсім не в таких кількостях, які нам потрібні. Значить, крім самої води, її нічим замінити не можна?

Виявляється, ще як можна! Фрукти і овочі складаються з води на 90%, і з їх допомогою можна без усяких наслідків для здоров'я скоротити прийом власне води на 20-30%. Особливо добре втамовують спрагу огірки, кавуни, дині, полуниці, селера і цукіні. Оскільки всі системи нашого організму залежать від води, ці фрукти і овочі допомагають переносити кисень та інші поживні речовини до клітинами, що регулює температуру тіла і створює здорові умови існування для всіх тканин і суглобів. Вода вимиває з організму токсини.