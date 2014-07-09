Підвищений холестерин можна успадкувати від батьків

Група американських дослідників довела факт спадкової передачі підвищеного холестерину від батьків до дітей. Над цією дилемою працювали видатні вашингтонські лікарі. Вони провели тисячі годин в різних наукових дослідженнях, що в підсумку допомогло зробити висновки про можливість передачі рівня холестерину у спадок. Американські вчені абсолютно впевнені в точності отриманих результатів, пише scienceblog.ru.

Холестерин є найважливішим показником стану здоров'я людини. Він активно бере участь у всіх ключових біологічних процесах людського організму. За вироблення холестерину відповідальна печінка. Цей ліпід (жироподібна речовина) активно використовується в якості будівельного компонента у всіх клітинах організму. Встановлена інша особливість холестерину - його надлишок дуже небезпечний для організму.

Американські вчені впевнені, що підвищений вміст холестерину вже в дитинстві збільшує ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи, в кінцевому рахунку, скорочуючи тривалість життя людини.

Щоб знизити рівень холестерину в крові, достатньо почати займатися будь-яким видом спорту або знайти собі активне захоплення. Лікарі також рекомендують поповнити свій раціон свіжими фруктами і овочами, а заодно звести до мінімуму споживання жирів тваринного походження.