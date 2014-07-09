Фруктовий коктейль знизить гостроту сезонної алергії

Сезонна алергія отруює життя мільйонам людей. Але засіб обіцяє позбавити від симптомів алергії. У засобі міститься комбінація антигістамінного і протизапального інгредієнтів, розповідає meddaily.ru.

Засіб виходить у вигляді лікарського соку - суміші ананаса, лимона, яблука і імбиру. Такий коктейль багатий вітаміном С, який дозволяє послабити імунну відповідь і симптоми алергії. Експерт Адріаном Стоянова рекомендує пити сік щоранку в сезон цвітіння (з березня по вересень). У разі загострення сік можна пити протягом дня. Деяким показаний прийом заздалегідь - до початку сезону цвітіння.

Вітамін С - потужний антиоксидант. Він контролює імунну систему. Виходить, природні сполуки допомагають організму впоратися з алергією, а не пригнічують симптоми наосліп. В принципі, таку лікарську суміш можна отримати і вдома.

Серед народних засобів проти сезонної алергії також значаться мед (ложка з'їдається вранці), ромашковий чай з лимонним маслом, суміш відвару грейпфрута і лимонного соку. Від закладеності носа рятує м'ятний чай. Правда, завжди варто пам'ятати: у людей з сезонною алергією нерідко буває харчова алергія. І натуральні засоби здатні посилити алергічну реакцію.