Левова частка зарубіжних препаратів проходить клінічні випробування в Росії

Агентство Synergy Research Group провело незалежний аналіз поширеності лікарських препаратів, в ході якого було встановлено факт проведення клінічних випробувань 65% всіх схвалених міжнародними регуляторами ліків в Росії.

За даними Synergy Research Group, з усіх 215 клінічних випробувань лікарських препаратів, 139 у 2013 році провели в Росії, що в два рази перевищує аналогічний показник 2009 року. Основними замовниками клінічних випробувань препаратів в Росії виступають європейські та американські фармацевтичні компанії.

Більше клінічних випробувань проводять і російські фармкомпанії: у 2009 році вони провели 191 дослідження, а в 2013-му - 325. Зростання пояснюється активним вкладанням коштів у створення інноваційних ліків. Як повідомляє міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова, тільки в 2012 році в Росії було видано 17 дозволів на клінічні випробування інноваційних ліків вітчизняного виробництва. У результаті проводиться все більше доклінічних досліджень і відзначається прискорене надходження нових препаратів на ринок.

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