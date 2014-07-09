Нервові клітини відновлюються

Вчені в черговий раз довели, що розхожа приказка невірна.

І старість може бути в радість

- Нервова тканина відновлюється в будь-якому віці, - запевнив відомий німецький невролог професор Геттінгенського університету Гарольд Хютер на Всесвітньому конгресі психіатрів. - У 20 років процес йде інтенсивно, а в 70 - повільно. Але йде.

Учений навів у приклад спостереження канадських колег за черницями похилого віку - 100 і більше років. Магнітнорезонансна томографія показала: їх мозок у порядку, жодних проявів старечого недоумства.

А вся справа, на думку професора, у способі життя і мислення цих жінок, які в буквальному сенсі відновлюють свої мозкові структури і їх провідність. А відбувається таке чудо завдяки тому, що черниці скромні, мають стійкі уявлення про устрій світу, активну життєву позицію та моляться, розраховуючи змінити людей на краще.

Хютер пояснив, що головний руйнівник нервових клітин - стрес, який ще і пригнічує здатність мозку до регенерації. А сприяє їй гармонія з самим собою. І ось що професор у зв'язку з цим радить: порівнювати мрії з реальністю, вміти організувати своє життя, а не плисти, що називається, за течією, розуміти сенс життя, мати міцні соціальні зв'язки - добрі стосунки з якомога більшою кількістю людей, особливо близьких.

700 нейронів в день

Швидкість, з якою відновлюються нервові клітини, виміряли шведські вчені з Каролінського інституту. Виявилося, що вона може досягати 700 нових нейронів в день.

Аналогічним чином канадці з Університету Торонто довели, що і м'язова тканина серця здатна до регенерації. Живий насос 25-річного людини здатний виготовляти новонароджені клітини в кількості до 1 відсотка в рік від маси органу. Правда, до 75 років продуктивність "фабрики" падає вдвічі. Але не зникає зовсім.

А В ЦЕЙ ЧАС

До вражаючого висновку прийшли шведські вчені. Якщо вірити скандальним результатами їх недавніх досліджень, нові нервові клітини ростуть ще й від регулярної випивки. Ростуть не де-небудь, а в голові.

Однак, засмучують вчені, не все так безхмарно. Разом з клітинами зростає і тяга до спиртного.

kp.ua