Смартфон може заважати повноцінному сну

Очевидні на перший погляд речі часто стають відкриттям. В історії з впливом смартфона на здоров'я так і виходить. Дослідження показало, що 8 з 10 вночі тримають свій мобільний на відстані витягнутої руки, а більше половини використовують гаджет в якості будильника. Мобільний знаходиться біля твого ліжка вночі, і твій сон стає більш чутливим і, в кінцевому підсумку, ти повноцінно не висипаєшся. Це може також викликати безсоння і інші проблеми зі сном, пише infosmi.net.

«Більшості людей піде на користь усунення всіх електронних пристроїв, включаючи мобільний телефон, з кімнати під час сну», - заявив автор дослідницької групи доктор Гай Медоуз.

Експерти вважають, що твоєму відпочинку дуже заважає яскравий великий екран смартфона, в який ти неодмінно заглядаєш перед сном.