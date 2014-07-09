Шум міста провокує ожиріння

Шум, створений рухом транспорту, гучною музикою і іншими характерними звуками міста, сприяє розвитку ожиріння і хвороб серця у міських жителів. Такий висновок зробили шведські вчені з Каролінського університету, пише Сьогодні.

Вивчаючи обсяг талії населення і рівні шуму в містах, вони виявили, що кожне збільшення рівня шуму на 10 дБ пов'язане із зростанням об'єму талії майже на 1 см.

Вчені пояснюють, що шумове забруднення впливає на роботу стресових гормонів, зокрема, кортизолу. У свою чергу, це підвищує ризик зростання жирових відкладень в талії - вісцерального жиру. Як відомо, цей жир небезпечний з точки зору ризику серцевого нападу.

Виявляється все більше доказів того, що шум навколишнього середовища прямим чином здатний негативно впливати на здоров'я, - підкреслив один з авторів дослідження професор Адріан Девіс.