Жир з кісткового мозку оздоровлює організм - медики

На початку червня в онлайн-версії наукового журналу Cell Metabolism було опубликовано дослідження, в якому вчені вперше виявили, що жир з кісток, який використовується в приготуванні супів і в якості корму для собак, має здатність зміцнювати здоров'я.

Раніше вживання кісткового мозку пов'язували з негативними наслідками для здоров'я, в першу чергу, через його здатність зменшувати кількість кісткової тканини і підвищувати ризик розвитку остеопорозу і переломів.

Нове дослідження, яке проводилося в Мічиганському університеті (США) на пацієнтах з анорексією, хворих, які піддаються хіміотерапії, кроликах та мишах, показало, що жирова тканина в кістковому мозку є джерелом гормону адипонектину. Цей гормон допомагає зберігати чутливість до інсуліну і спалює жир, а також знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету та онкологічних захворювань, пов'язаних з ожирінням.

Вчені відзначають, що їм вдалося відкрити раніше не відомі властивості жирової тканини, і планують провести подальші дослідження, щоб краще зрозуміти вплив кісткового мозку на організм.

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