Неврологи навчилися виявляти потенційних алкоголіків серед підлітків

Вчені з Дублінського університетського коледжу (Ірландія) і Вермонтського університету (США) проаналізували структуру мозку, показники його активності, рівень IQ, когнітивні функції, особистісні особливості і проби крові 2.400 чотирнадцятирічних підлітків у восьми різних точках по всій Європі. Дослідники також використовували дані, отримані в 2012 році в результатах дослідження інших учасників, схильних до випивки, вони перевірили методи, за допомогою яких намагалися передбачити, хто з підлітків може пристраститися до алкоголю. Достовірність прогнозів виявилася високою, а методи прогнозу виправдали себе і для нової групи підлітків.

У результаті вчені змогли скласти список факторів, що сприяють розвитку алкоголізму. Серед них неврологи виділяють прагнення до пошуку гострих відчуттів, несумлінність, вживання наркотиків членами сім'ї, імпульсивність і переживання стресових подій. Фахівці також відзначають, що навіть одноразове вживання алкоголю у віці 14 років виявилося потужним фактором розвитку алкоголізму. Крім цього, неврологи звернули увагу на будову мозку: зниження обсягу сірої речовини і переважання білого виступає предиктором залежності від спиртного.

Вчені сподіваються, що їх результати допоможуть розробити конкретні заходи, що дозволяють виявляти групу ризику і запобігати випадкам зловживання психоактивними речовинами серед підлітків. В ході подальшої роботи неврологи планують з'ясувати роль факторів навколишнього середовища, таких як куріння і психо-соціальний стрес, а також навчитися передбачати розвиток залежності від марихуани.

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