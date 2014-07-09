Трясіння головою на концертах спричиняє травми

У січні 2013 року чоловік звернувся із скаргами на постійний головний біль до Ганноверської медичної школи і лікувався у нейрохірургів чотири тижні.

Сканування виявило згусток крові у правій долі його мозку. Лікарі видалили гематому, відзначивши її "незвичність".

Lancetдоктор Аріян Піраєш Ісламіан і його колеги, в історії хвороби пацієнта, який волів зберегти анонімність, не було випадків черепно-мозкових травм, а сам чоловік заперечував зловживання наркотиками і алкоголем. Проте розповів: нещодавно хедбендив (тобто сильно тряс головою) на виступі одного із хеві-метал-гуртів.

Хедбендинг - вид танцю, який являє собою сильне трясіння головою в такт музиці, як правило - важкого року.

Уперше термін "хедбендинг" з'явився на початку 70-х років минулого сторіччя. А одним із перших гуртів, що поширив такий "танець" у маси став британський гурт Motorhead, який, окрім того, ще й винайшов стиль "спід-металу", або "швидкого металу" - музики, темпоритм якої може досягати 200 ударів в хвилину.

Німецькі медики кажуть: деякі найзатятіші фани такої музики можуть травмуватися від надто сильного трясіння головою.

У випадку із 50-річним німцем лікарі виявили у мозку чоловіка поруч із гематомою кісту і припустили, що саме від неї міг зрости ризик крововиливу.

Окрім цієї пригоди, зафіксовані тільки три схожі інциденти, коли хедбендинг напряму спричинював крововиливи в мозок. Однак лікарі заявляють: можливі ще безліч випадків, коли хедбендинг викликав лише сильний головний біль.

Незважаючи на те, що окрім черепно-мозкових травм агресивне трясіння головою може спричинити ще й пошкодження шиї та спини, хедбендинг усе ж називають не дуже шкідливим заняттям.

Представник асоціації черепно-мозкових травм Headway Люк Ґріґґс каже, що ризик отримати серйозне ушкодження мозку від хедбендингу - дуже малий малий.

"Агресивні рухи головою можуть спричинити зміщення мозку всередині черепа, що і може призвести до травми. Але, чесно кажучи, це дуже незвичний випадок", - заявив пан Ґріґґ.

bbc.co.uk