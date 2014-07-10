Servier загрожує штраф за спробу затримати вихід на ринок дженерика периндоприлу

Європейська комісія підозрює французького фармвиробника Servier у змові з низкою компаній, метою якого є затримка виходу на ринок більш дешевої версії популярного препарату периндоприлу, призначеного для лікування артеріальної гіпертензії. Звинувачення було висунуто за підсумками масштабного розслідування порушень у фармацевтичній галузі, яке було запущено у 2008 році.

Остаточне рішення по справі, в якому також фігурують Teva, Mylan Laboratories Limited, Krka, і Lupin буде прийнято до кінця місяця. Якщо вина Servier буде визнана, то компанії доведеться заплатити штраф у розмірі 10% від обсягу річних продажів.

Рік тому данський фармвиробник Lundbeck був визнаний членами Європейської комісії винним по аналогічній справі. Тоді компанії довелося заплатити 93,8 млн євро за перешкоджання виходу в продаж дженерика свого антидепресанту циталопрама.

Remedium.ru