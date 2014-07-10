В Угорщині госпіталізовано вже шосту людину з підозрою на зараження сибірку

У східному угорському області Гевеш госпіталізовано ще одну людину з підозрою на зараження сибіркою. Як повідомила національна служба охорони здоров'я, це вже шостий випадок в регіоні. Відзначається, що зараження могло статися в результаті незаконного забою худоби.

Минулого тижня спори сибірки виявлено в яловичині однією з ферм міста Тисафюред, розташованого в 160 км на схід від Будапешта. За повідомленням місцевих органів охорони здоров'я, "п'ять осіб перебувають під медичним спостереженням з підозрою на зараження".

При цьому частина інфікованого м'яса була відправлена в компанію, яка постачає продукти підприємствам громадського харчування. За рішенням влади діяльність компанії тимчасово припинено, розпочато розслідування.

У регіоні, де виявлено спалах інфекції, проведена масова вакцинація тварин.

Сибірка (карбункул злоякісний, антракс) - гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується інтоксикацією, запаленням шкіри, лімфатичних вузлів і внутрішніх органів.

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