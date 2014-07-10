Переривчастий сон так само шкідливий, як відсутність сну взагалі - вчені

Група дослідників зі школи психологічних наук Тель-Авівського університету виявила, що переривчастий сон може бути настільки ж фізично шкідливим, як відсутність сну взагалі.

В журналі Sleep Medicine опубліковано дослідження, в ході якого професор Аві Сад і його колеги Міхаль Кан, Шимрит Фриденсон, Реут Лерер і Яїр Бен-Хаїм вивчили вплив перерв під час сну на пізнавальні здібності, концентрацію уваги і рівень настрої, повідомляється на сайті університету.

Вчені відзначають, що сон багатьох батьків часто порушується через крик дитини, необхідність вставати до ліжечка щогодини, годувати її, міняти пелюшки і знову засипати. При цьому більшість молодих батьків вранці відчувають себе більш втомленим, ніж перед сном. Те ж стосується і лікарів, які працюють за викликом і приймають декілька телефонних дзвінків за ніч, засинаючи всього на 5-10 хвилин.

Раніше наслідки такого режиму сну не вивчалися. В ході нового дослідження учені спостерігали за студентами-добровольцями, сон яких контролювався дистанційно за допомогою наручного годинника, що передають інформацію про час сну і неспання. Одну ніч студенти спали в звичайному режимі протягом восьми годин, а на наступний день їх будили 4 рази за ніч і просили за 10-15 хвилин вирішити невелику завдання на комп'ютері та повернутися до сну. Щоранку випробовуваних тестували на пильність та увагу, а також просили заповнити анкети, які визначають настрій.

Виявилося, що для прояву порушень уваги і поганого настрою достатньо всього однієї ночі переривчастого сну. На думку дослідників, з плином часу ці ефекти накопичуються, і батьки, які прокидаються від трьох до десяти разів за ніч протягом кількох місяців поспіль, платять за свій режим дуже велику ціну. Крім фізичних наслідків, вони часто відчувають гнів щодо своїх дітей, а потім звинувачують себе за це.

Надалі дослідники планують розробити методи, які допоможуть зменшити негативні наслідки переривчастого сну.

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