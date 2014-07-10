Найбільш корисний для жінок вітамін

Одна з найважливіших подій у житті жінки - народження дитини. Шотландські вчені з'ясували, який вітамін є найкориснішим для жіночого здоров'я і допомагає народити здорового малюка, пише Сегодня.

Виявилося, що жінкам дітородного віку необхідно приймати фолієву кислоту. Результати багаторічних тестів показали, що тривалий прийом вітаміну В9 (фолієвої кислоти) дозволяє не тільки позбутися від багатьох ускладнень під час вагітності та пологів, але і корисний для здоров'я жіночого організму аж до настання менопаузи.

Так, вчені з'ясували, що вживання фолієвої кислоти допомагає уникнути появи проблем з хребтом у дитини, сприяє правильному формуванню нервової системи плода. Крім того, цей вітамін незамінний при лікуванні післяпологової депресії, тому його по праву вважають найголовнішим вітаміном для жінок.

Притому в підлітковому віці фолієва кислота коригує статеве дозрівання дівчини, допомагає при акне.

Щоденна доза фолієвої кислоти під час вагітності становить 400 мікрограмів. Цей вітамін групи В міститься в зелених овочах, темному рисі і різних крупах.