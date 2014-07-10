На Шрі-Ланці зростає рівень захворювання на лихоманку Денге

МЗС у зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації на Шрі-Ланці, спричиненим зростанням рівня захворювання на лихоманку Денге, рекомендує громадянам України, які перебувають на території цієї країни або планують її відвідати, проявляти підвищену обережність.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, також рекомендовано консультуватися з медичними закладами з приводу можливих профілактичних заходів щодо запобігання зараженню цією хворобою, а при виявленні перших ознак захворювання (озноб, головний біль, підвищена температура, ломота в тілі тощо) - невідкладно звертатися за медичною допомогою.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Шрі-Ланки громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Індія за номерами телефонів: (00 9111) 2614 60 41 та (00 9111) 26 14 60 42 або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.