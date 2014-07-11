Тяжке ожиріння забирає роки життя

Кері Кітахара (Cari Kitahara, PhD) з відділення епідеміології та генетики раку Національного інституту раку в Меріленді разом з колегами виявили, що після 40 років очікувана тривалість життя у людей з ожирінням порівняна з такою як і у курців.

Дослідники провели об'єднаний аналіз 20 проспективних досліджень, проведених в США, Австралії та Швеції, серед 9564 людей з тяжким ожирінням. За час досліджень (1976-2009 рр.) смертність, виражена в кількості випадків на 100000 осіб на рік становила 856 у чоловіків і 663 у жінок. При цьому для людей з нормальним ІМТ смертність була вдвічі меншою. Переважними причинами смерті були хвороби серця, рак і діабет. Аналіз показав, що в групах учасників ІМТ 40-44,9, 45-49,9, 50-54,9 та 55-59,9 кг/кв.м відбувається втрата 6,5, 8,9, 9,8 і 14,7 років життя, відповідно.

Тільки в США ожиріння констатовано у 6% дорослого населення, і на цих людей припадає 20% витрат системи охорони здоров'я. Багато розвинених країн наздоганяють США за цим показником. Звичайно, індекс маси тіла, що перевищує 40 кг/кв.м зустрічається нечасто, але з кожним роком таких людей все більше, і необхідно вживати заходів, щоб зупинити епідемію ожиріння.

Ремедіум