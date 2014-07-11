Євросоюз посилить боротьбу з торгівлею органами

Новий документ дозволить поліції ефективніше боротися зі злочинними угрупованнями, що спеціалізуються на цьому виді незаконного бізнесу.

У тексті конвенції прописано, що тепер до кримінальних діянь належать вилучення органів без отримання інформованої згоди донора або без відповідного дозволу, отриманого в рамках національного законодавства (якщо мова йде про вилучення органів від померлої людини). Грошова чи інша нагорода за донорство органів також стає кримінальним злочином.

Нова конвенція, крім іншого, передбачає надання захисту і компенсації жертвам незаконної торгівлі органами, а також комплекс заходів щодо забезпечення прозорості процесу вилучення і трансплантації органів.

Очікується, що офіційна церемонія підписання документа відбудеться в кінці поточного або початку наступного року.

remedium.ru