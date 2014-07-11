Євросоюз посилить боротьбу з торгівлею органами
Комітет міністрів Ради Європи прийняв міжнародну конвенцію, яка розширює відповідальність за торгівлю людськими органами, призначеними для трансплантації
Новий документ дозволить поліції ефективніше боротися зі злочинними угрупованнями, що спеціалізуються на цьому виді незаконного бізнесу.
У тексті конвенції прописано, що тепер до кримінальних діянь належать вилучення органів без отримання інформованої згоди донора або без відповідного дозволу, отриманого в рамках національного законодавства (якщо мова йде про вилучення органів від померлої людини). Грошова чи інша нагорода за донорство органів також стає кримінальним злочином.
Нова конвенція, крім іншого, передбачає надання захисту і компенсації жертвам незаконної торгівлі органами, а також комплекс заходів щодо забезпечення прозорості процесу вилучення і трансплантації органів.
Очікується, що офіційна церемонія підписання документа відбудеться в кінці поточного або початку наступного року.