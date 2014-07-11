Поширеність дитячого туберкульозу в світі недооцінювали на 25 %

Згідно з оцінками авторів дослідження, опублікованого 9 липня в журналі The Lancet Global Health, захворюваність на туберкульоз серед дітей, що живуть в 22 країнах світу з високим рівнем поширення захворювання, в тому числі в Росії, на 25 відсотків вище, ніж це було прийнято вважати до цих пір.

У світлі отриманих даних, вважають фахівці, особливого значення набуває профілактична антибіотикотерапія серед дітей, які перебувають у групі ризику.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на 2012 рік, загальне число нових випадків дитячого туберкульозу в світі щорічно складає близько 530 тисяч. Ця цифра заснована на статистичних даних про офіційно зареєстровані педіатричні випадки захворювання, які значною мірою варіюються від країни до країни, при цьому істотна частина недіагностованих епізодів не враховується.

Автори дослідження застосували для більш повної оцінки ситуації методи математичного моделювання, що дозволяють врахувати такі соціальні та епідеміологічні фактори, як структура населення, специфічна для країн модель функціонування домогосподарств, рівень захворюваності на туберкульоз серед дорослого населення, ефективність вакцинації БЦЖ, поширеність ВІЛ-інфекції та інші. Розрахунки проводилися для 22 країн світу з найбільш високими показниками поширення туберкульозу серед населення Афганістану, Бангладеш, Бразилії, Камбоджі, Китаю, Демократичної республіки Конго, Ефіопії, Індії, Індонезії, Кенії, Мозамбіку, М'янми, Нігерії, Пакистану, Філіппін, Росії, Південної Африки, Таїланду, Уганди, Танзанії, В'єтнаму і Зімбабве.

Отримані в підсумку результати говорять про те, що близько 15 мільйонів дітей молодше 15 років у цих країнах щорічно піддаються небезпеці зараження туберкульозом, а, за приблизними оцінками, 53 мільйони дітей живуть з латентною формою інфекції, яка може розвинутися у активну форму у будь-який час. Так, у 2010 році близько 7,6 мільйона дітей були інфіковані Mycobacterium tuberculosis, у понад 650 тисяч з них розвинувся туберкульоз, що на 25 відсотків вище даних ВООЗ. Загальний рівень виявлення випадків захворювання у дітей автори оцінили в 35 відсотків. Це означає, що 65 відсотків випадків активного дитячого туберкульозу пропускається щорічно національними програмами по боротьбі із захворюванням.

"Отримані нами результати проливають світло на величезні можливості превентивної антибіотикотерапії для тих 15 мільйонів дітей, які живуть разом з хворим на туберкульоз дорослим, - пояснив провідний автор дослідження Пітер Додд (Peter Dodd) з Шеффілдського університету (Великобританія). - Більш широке застосування профілактичного прийому ізоніазиду для таких дітей зможе істотно знизити кількість випадків розвитку хвороби серед них".

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