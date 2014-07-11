Вчені розшифрували емоційний код людини

Хоча відчуття і чуттєві переживання індивідуальні, мозок перетворює їх у стандартний код. І цей код пов'язаний з різними відчуттями і ситуаціями. За допомогою коду мозок справляється як з негативними, так і позитивними емоціями, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені встановили, що особливі схеми нейронної активності в орбітофронтальній корі мозку, в ділянці, пов'язаній з обробкою емоційної інформації, виступають в ролі коду, що відображає суб'єктивні переживання. За словами Адама Андерсона з Університету Корнелла, люди можуть відчувати однакові відчуття. Був проведений експеримент: добровольцям показували серію зображень і давали спробувати різні продукти. При цьому проводилося сканування мозку. Далі робився аналіз активності мозку і особистих переживань добровольців.

Виявилося, основні переживання виражалися у вигляді кодів активності в зонах мозку, пов'язаних з смаковими відчуттями і зором. Також відзначалися незалежні сенсорні коди в орбітофронтальній корі. Виходило, уявлення про наш внутрішній суб'єктивний досвід не завжди пов'язані з певними емоційними центрами. Вся справа в централізованому відчутті чуттєвого досвіду.