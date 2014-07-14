Скільки житимуть наші діти

Ідею про те, що сьогоднішні діти помруть у молодшому віці, ніж попереднє покоління, популяризують Мішель Обама та Джеймі Олівер. Але походить вона з наукових досліджень, які стверджують, що ці діти "в середньому можуть прожити менш здорове і, можливо, навіть коротше життя, ніж їхні батьки".

Втім, у це вірять не всі фахівці.

Справді, людей із зайвою вагою зараз більше, ніж у минулому. За даними цьогорічної публікації у медичному журналі Lancet, зараз у світі 2,1 млрд товстунів проти 875 млн у 1980 році.

Правдою є і те, що поширюються хвороби, пов'язані з надмірною вагою. Цього тижня преса повідомила, що у Великій Британії склався "надзвичайний стан" через велику кількість хворих на діабет 2-го типу, який часто спричинюється ожирінням.

Але ризик смерті від серцевого нападу чи інсульту (які також пов'язані з ожирінням) зараз менший, ніж у минулі десятиліття, стверджує один із провідних фахівців.

"У Великій Британії імовірність померти від різних проблем, які зазвичай супроводжують ожиріння, зменшилася учетверо", - каже сер Річард Пето, професор медичної статистики Оксфордського університету.

"30 років тому шанс померти у середньому віці від серцевого нападу, інсульту тощо становив 16%, а у 2010 році - лише 4%", - додає він.

Подібні дані надходять з більшості країн світу і частково пояснюються тим, що останнім часом значно покращилося лікування серцевих захворювань.

Більше за те, деякі фахівці вважають, що зайві кілограми, можливо, не вкорочують, а подовжують життя.

Кетрін Флеґал, епідеміолог Національного центру статистики здоров'я (штат Меріленд), разом із колегами проаналізувала причини 97 смертей і дійшла висновку, що для осіб з "зайвою вагою" (яка діагностувалась за міжнародними стандартами) загроза смерті на 6% нижча, ніж для людей з "нормальною" вагою.

Вважається, що людина має зайву вагу, якщо її індекс маси тіла (ІМТ) перевищує 25. Хворі на ожиріння - це ті, у кого ІМТ складає 30 і більше.

У дослідженні, опублікованому в American Medical Journal минулого року, пані Флеґал припускає, що люди з зайвою вагою отримують краще медичне обслуговування. На те може бути кілька причин: наприклад, у них раніше проявляються симптоми захворювань або вони частіше проходять медогляд.

Дехто з експертів, які вже багато років закликають людей контролювати свою вагу, сприйняли цю публікацію негативно.

Втім, інші дослідники привітали роботу пані Флеґал і вбачають у ній нове підтвердження так званого "парадоксу ожиріння" - ідеї про те, що між жировою масою тіла та ризиком смерті існує зворотно пропорційний зв'язок.

Щонайменше в одному дослідженні висловлюється гіпотеза, що товстіші пацієнти частіше виживають після певних операцій.

З зайвою вагою чи без неї, нинішнє населення світу, можливо, житиме довше, ніж попередні покоління, каже сер Пето.

"У цілому, смертність падає повсюдно, причому дуже стрімко. Звісно, якщо ви не живете в епіцентрі війни чи епідемії СНІДу і не п'єте горілку відрами, - пояснює він. - Імовірність померти до 50 років зараз удвічі менша, ніж 40 років тому".

Звісно, дані з різних країн відрізняються. Пан Пето наводить приклад: сорок років тому 36% іранців помирали у віці до 50 років, а зараз таких лише 6%. З іншого боку, ситуація не особливо змінилася в деяких країнах Африки на південь від Сахари.

Причин подовження тривалості життя багато, зокрема - кращі програми вакцинації та медикаменти, чистіша вода, краще навчені акушерки та зменшення куріння.

Та хоча ми можемо прожити довше, якість цього життя може бути низькою.

За дослідженням, яке провів Крістофер Мюррей, директор Інституту оцінки показників здоров'я (штат Сіеттл) у "додаткові" роки життя американці часто змушені боротися з багатьма медичними проблемами.

Довгожителі "далеко не завжди здорові", сказав він журналістам з Wall Street Journal.

Ожиріння, діабет, хвороби нирок і неврологічні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера, трапляються дедалі частіше - як у Америці, так і в багатьох розвинених країнах.

Тож хоч ми і можемо розраховувати на додаткові роки життя, вони не обов'язково будуть "золотими" - а це вже хороша причина триматися подалі від випічки.

bbc.co.uk