Грудне вигодовування у надзвичайних ситуаціях корисне і для немовляти, і для мами

Естер Груніс, консультант з грудного вигодовування пологового відділення лікарні "Іхілов", говорить, що грудне вигодовування в надзвичайних ситуаціях, зокрема в період війни, корисно як для дитини, так і для матері, пишуть "Новини Ізраїлю".

За словами Груніс, оскільки під час годування у матері виділяються гормони класу CCK, які заспокійливо діють на організм, мамусі набагато краще справляються зі стресовою ситуацією.

Крім того, враховуючи позитивну дію грудного вигодовування немовлят, Груніс рекомендує вдаватися до грудного вигодовування в момент сирени.