Стан здоров'я людини залежить від раціону її бабусі

А ось дієта прабабусі не впливає. Це довів експеримент з мишами. Виявилося, недостатнє харчування під час вагітності підвищувало ризик того, що два наступні покоління зіткнуться з діабетом і ожирінням. Але потім ефект зникав, пише meddaily.ru з посиланням на New Scientist.

Якщо аналогічний ефект буде виявлений у людей, то стресові події в житті можуть вплинути на здоров'я онуків, але не правнуків. Стрес, викликаний навколишнім середовищем, провокує хімічні зміни в ДНК, вмикаючи і вимикаючи гени. Багато фахівців вважають, що ці зміни здатні передаватися зі сперматозоїдами та яйцеклітинами. Цей механізм відомий як епігенетичне успадкування.

Наприклад, вагітні жінки, які не доїдали під час Другої світової, мали генетичні зміни у дітей, що підвищувало ризик розвитку ожиріння і раку. Щоб побудувати модель виявленого ефекту, Енн Фергисон-Сміт з Університету Кембриджу урізала калорійність раціону гризунів на 50% з 12 днів внутрішньоутробного розвитку і до народження. Мишенята їли менше звичайного і мали діабет, незважаючи на правильний раціон. При цьому, коли мишенята чоловічої статі самі приводили на світ потомство, вони також потрапляли в групу ризику розвитку діабету.

Був проведений аналіз сперми потомства голодуючих матерів. Він виявив зміни в роботі генів. Також дослідження показало, що зниження ступеня метилування в 111 відділах ДНК, впливає на здоров'я потомства. Коли миші, що харчувалися нормально, давали потомство, особливих змін ДНК у мишенят не було. Але ось друге покоління мишенят вже мало проблеми.