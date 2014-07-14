Чим корисна стручкова квасоля

Квасоля має величезну кількість корисних речовин. «Ми виявили зниження рівня поганого холестерину на 5 відсотків при вживанні однієї порції бобових на день протягом 6 тижнів», - уточнила співавтор дослідження Ванесса Ха, яке проводилося в клініці Св. Михайла в Торонто, пише telegraf.com.ua.

Одна порція - це приблизно три чверті чашки приготовленої квасолі. Дослідники провели аналіз 26 клінічних випробувань за участю 1 037 чоловіків і жінок середнього віку. Деякі з випробувань враховували здорових дорослих, в інші були включені пацієнти з серцево-судинними захворюваннями.

При порівнянні раціонів учасників з їх лабораторними даними, виявилося, що споживання бобових позитивно впливало на показники ліпідного профілю. «Коли ми порівняли квасолю, нут, сочевицю і горох, ми не знайшли жодних відмінностей в ефекті зниження рівня холестерину у різних типів бобових», розповіла Ха.

Квасоля та інші бобові більш благотворно впливали на чоловіків, ніж на жінок. Проте вчені вважають, що чоловіки спочатку мали більш високий рівень холестерину. Бобові в щоденному раціоні допомагають поліпшити рівень холестерину двома різними способами.

По-перше, вони витісняють інші продукти в раціоні, які шкідливі для серця і судин - продукти з високим вмістом насичених жирів, червоне м'ясо і сир, або продукти з високим глікемічним індексом, такі як білий рис і білий хліб.

По-друге, квасоля і горох, а також сочевиця і нут є хорошими джерелами клітковини, рослинного білка, вітамінів і мінералів, які відіграють певну роль у зниженні серцево-судинних захворювань. Бобові - не єдині продукти, які можуть допомогти скоротити рівень холестерину. Більш ранні дослідження показали, що вживання в їжу вівса і ячменю може знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності на 5 відсотків.