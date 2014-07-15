Чи небезпечні парабени в косметиці

Як і більшість консервантів, парабени мають виражену протимікробну дію. Завдяки бактерицидним властивостям з моменту відкриття парабени широко використовувалися в харчовій промисловості, але надавали продуктам неприємного присмаку і в результаті від них відмовилися.

Промислове застосування парабенів впроваджувалося ще у другій половині минулого століття, і до цих пір вони входять до складу більшості косметичних продуктів. При високій ефективності парабени майже не викликають алергічних реакцій. У косметиці вважаються безпечними наступні речовини цього класу: бутилпарабен (butylparaben), ізобутилпарабен (isobuthylparaben), бензилпарабен (benzylparaben), метилпарабен (methylparaben), етілпарабен (ethylparaben), пропілпарабен (propylparaben), ізопропилпарабен (isopropylparaben).

Молекули парабенів мають досить малими розмірами і здатні проникати крізь роговий шар шкіри. При цьому вони не впливають на гормональний фон і не накопичуються в організмі. Навіть якщо вводити їх внутрішньовенно через деякий час їх кількість в крові різко знижується.

Парабени не є мутагенними, клітини під їхньою дією не змінюються. Також вони нетоксичні, хоча володіють властивостями, подібними естрадіолу (естрадіол - жіночий статевий гормон), але їх активність у сотні тисяч разів менша, ніж у естрадіолу. У тих кількостях, в яких вони включені в косметику і ліки, вони не можуть імітувати естрадіол в організмі. Парабени практично не викликають алергії у людей з нормальною шкірою.

med2.ru