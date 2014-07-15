Ризик целіакії у дітей залежить від країни проживання

Вчені також констатували, що в учасників зі Швеції спостерігалися більш важкі симптоми, ніж у представників США, Фінляндії та Німеччини, навіть при наявності такого ж генотипу.

У дослідження були включені 6403 новонароджених з одним або двома групами генів HLA, а саме HLA-DR3-DQ2 і HLA-DR4-DQ8. Саме ці HLA-гени відповідають за розпізнання імунною системою глютену. Протягом 5 років спостереження за дітьми, у 291 розвинулася целіакія та 786 аутоімунна форма целіакії. Дослідники виявили, що у дітей з двома копіями HLA-DR3-DQ2 був найвищий ризик розвитку захворювання - у 12% до 5 років був поставлений діагноз целіакія, у 26% - її аутоімунна форма. У дітей з однією копією HLA-DR3-DQ2 ризики склали - 3 і 11% відповідно. Близько 90% пацієнтів з целіакію є носіями гена HLA-DR3-DQ2.

Ґрунтуючись на результатах попередніх досліджень, вчені очікували знайти меншу частоту целіакії в США та Німеччині, ніж у Швеції. Дійсно, частота в Швеції виявилася вдвічі більшою, ніж в США. Однак дивно, що рівень захворювання в Швеції виявився вище, ніж у Фінляндії.

Науковий керівник проекту Біна Аколкар (Beena Akolkar) підкреслила, що тепер стає можливим заздалегідь визначити дітей з найвищим ризиком розвитку целіакії. Їх батьки та лікарі зможуть пильніше спостерігати за ними, що дозволить виявити захворювання на ранніх стадіях. За словами провідного автора дослідження Даніеля Агарда (Daniel Agard), вже давно відомо, що рівень захворюваності на целіакію в Швеції вище, ніж в інших країнах. Але причина цього поки не відома.

TEDDY вивчає целіакію і діабет 1 типу, тому що обидва захворювання є автоімунними з деякими загальними генетичними факторами ризику. Целіакія зустрічається у трохи менше 1% населення, але при цьому є більш поширеною патологією, ніж цукровий діабет 1 типу. Целіакія пов'язана з імунною реакцією на глютен, білок, який міститься в пшениці, жита і ячменю. З часом целіакія може призводити до пошкодження тонкого кишечника і викликати інші проблеми зі здоров'ям. Люди з целіакію повинні дотримуватися безглютенової дієти.

remedium.ru