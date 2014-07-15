Дієтичні напої можуть призвести до депресії

У рамках дослідження, що тривало один рік, вчені вивчали вживання різних продуктів серед людей у віці 50 - 71 років.

Через 10 років вчені проаналізували стан психічного здоров'я учасників. В цілому, у 4% випробовуваних була розвинулася депресія. Як стверджує один з авторів дослідження лікар Хонглей Чен, часте вживання підсолоджених продуктів пов'язано з помірно високим ризиком депресії, при чому в групі людей з найвищим рівнем ризику опинилися учасники, які вживали дієтичну соду.

На даний момент учені не можуть пояснити встановлений зв'язок, але результати дослідження демонструють, що напої зі штучними замінниками цукру, можуть негативно впливати на здоров'я людини. До таких штучних сахарозамінникам відносять сахарин, спленду, аспартам.

med2.ru