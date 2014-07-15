Літня спека сприяє розвитку хвороб нирок

Спека, що загрожує зневодненням, призводить до відкладенням солей і каменів в нирках, попереджають співробітники Медшколи Перельмана. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум", вчені аналізували дані 60433 осіб за 2005-2011 роки, зібрані в Атланті, Чикаго, Лос-Анджелесі, Далласі та Філадельфії.

Виявилося, пікові значення ризику виявлення каменів у нирках припадали на перші три дні після підвищення температури повітря. Єдиним винятком був Лос-Анджелес. Так, відносний ризик виявлення хвороби при 30 градусах за вікном щодо 10 градусів становив 1,38 в Атланті, 1,37 - в Чикаго, 1,36 - в Далласі, 1,11 - в Лос-Анджелесі, 1,47 - у Філадельфії.

Причина криється в порушенні водного балансу. При зневодненні розчини сечової кислоти і кальцію стають більш концентрованими. Тоді починають формуватися відкладення кальцію. Плюс, потепління може прискорювати процес утворення каменів, який вже і так протікає. При цьому важлива не середньорічна температура, а кількість теплих днів у році.