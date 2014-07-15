Безсонні ночі можуть звести з розуму

Міжнародна команда вчених провела дослідження, в якому здорових добровольців змушували провести добу без сну. Ранок випробовувані розповідали про свої відчуття і проходили ряд тестів, пише Здоров'я.

Як і очікувалося, у добровольців погіршилася увага і здатність концентруватися. Але крім цього автори дослідження відзначили, що ряд змін стану випробовуваних нагадує симптоми шизофренії. Деякі добровольці стверджували, що їх сприйняття власного тіла змінилося, а іншим здавалося, що вони знайшли здатність читати думки. За тиждень до цього, коли ті ж випробовувані спокійно проспали всю ніч в лабораторії, ніяких подібних спотворень не спостерігалося.

Щоб перевірити, наскільки правомірно порівняння недосипу і шизофренії, випробуваних піддали тесту преімпульсного інгібування. Це дослідження засноване на тому, що люди мимоволі реагують на раптові різкі звуки, і силу реакції можна оцінити за ступенем напруги лицьових м'язів.

При різних порушеннях, в тому числі при шизофренії, преімпульсне інгібування виражене слабко: людина продовжує реагувати на звуковий сигнал, звикання практично не відбувається. Такий же ефект спостерігався і у випадку з добровольцями, які провели добу без сну. Нервова система, нездатна відрізнити важливе від неважливого, сприймає реальність спотворено.

Це дослідження несе важливе практичне значення. Справа в тому, що препарати проти шизофренії, як і проти інших хвороб, у процесі їх розробки тестують на тваринах. Причому, щоб оцінити ефективність ліків, їх вводять тваринам, у яких штучно викликаний психоз - для цього використовуються спеціальні препарати. Але картина такого психозу не повністю відповідає шизофренії - зокрема, у тварин не розвиваються порушення преімпульсного інгібування, тобто не знижується здатність фільтрувати непотрібну інформацію у звуковому потоці. А ось короткочасне позбавлення сну, як тепер відомо, викликає цей ефект. Виходить, в майбутньому моделювати шизофренію, принаймні частково, можна буде не з допомогою психотичних коштів, а методом депривації сну.