В Африці від лихоманки Ебола померло 603 людини - ВООЗ
10:11, 16 липня 2014Зарубіжні новини
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Тільки за останній тиждень медики зафіксували 63 нових випадку смерті в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне
Фото: turbina.ru
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про загибель 603 осіб від лихоманки Ебола на заході Африки.
За даними ВООЗ, тільки за останній тиждень медики зафіксували 63 нових випадку смерті в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Це найбільший спалах вірусу Ебола з тих, що коли-небудь відбувалися.
Влада Кот-Д'Івуару під приводом про непоширення лихоманки заборонили 400 івуарійцям, які шукав притулку в Ліберії, повернутися на батьківщину. При цьому частина спостерігачів говорить про політичні причини для цієї заборони.
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