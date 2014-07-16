В Африці від лихоманки Ебола померло 603 людини - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про загибель 603 осіб від лихоманки Ебола на заході Африки.

За даними ВООЗ, тільки за останній тиждень медики зафіксували 63 нових випадку смерті в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Це найбільший спалах вірусу Ебола з тих, що коли-небудь відбувалися.

Влада Кот-Д'Івуару під приводом про непоширення лихоманки заборонили 400 івуарійцям, які шукав притулку в Ліберії, повернутися на батьківщину. При цьому частина спостерігачів говорить про політичні причини для цієї заборони.