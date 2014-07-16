Сонячні опіки для молоді - наднебезпечні

Американські вчені з Браунівського університету встановили, що ризик розвитку меланоми збільшується у тих людей, які часто отримували сонячні опіки в молодому віці.

Вони виявили, що загроза виникнення цієї злоякісної пухлини зростає на 80%, якщо в віці від 15 до 20 років "обгоріти на сонці" хоча б п'ять разів.

Даний експеримент тривав 20 років, в ньому брали участь 109 000 білошкірих жінок, які проживали в 14 штатах. На початок дослідження учасницям було від 25 до 42 років. В ході спостереження лікарі оцінювали ризик розвитку злоякісних новоутворень шкіри для кожної з них. Згідно з отриманими результатами аналізу, сонячні опіки становлять найбільшу небезпеку для білошкірих, рудоволосих жінок, які мають багато родимок на тілі.

Дослідники також виявили, що сонячні опіки збільшують ймовірність захворювання іншими видами раку шкіри на 68%. За словами доктора Абрара Куреші, сонячні опіки небезпечні на протязі всього життя, однак у молодому віці вони представляють найбільшу загрозу для здоров'я.

med2.ru