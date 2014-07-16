У Білорусі курять понад 65% студентів і школярів, повідомив журналістам головний позаштатний кардіолог МОЗ, директор РНПЦ "Кардіологія" Олександр Мрочек.

"У Білорусі тютюнопаління є опосередкованою причиною кожного п'ятого випадку смерті осіб віком до 35 років. За даними ВООЗ, близько 23% смертей від ішемічної хвороби серця обумовлені саме цією шкідливою звичкою. У республіці курять близько 45% чоловіків і 35% жінок, більше 65% студентів і школярів. В останні роки інтенсивність куріння серед жінок і молодих людей суттєво зросла", - сказав Олександр Мрочек.

Він зазначив, що без формування мотивації вести здоровий спосіб життя, без активної профілактичної роботи кардіологічної служби республіки буде складно досягти прогресу в зниженні загальної захворюваності і смертності від хвороб системи кровообігу (ХСК). Фахівець підкреслив, що допомогти боротися з БСК допоможуть заборонні заходи щодо куріння. На думку Олександра Мрочека, серед заходів, які необхідно приймати, - заборона куріння у громадських місцях, прямої і непрямої реклами тютюнових виробів, збільшення податків і цін на сигарети, обмеження часу та місць їх продажу.

З 2005 року загальна захворюваність населення у республіці зросла на 37%, первинна - на 8%. Смертність від цих хвороб поступово знижується - за сім років на 13,8%. Найбільш високим рівень смертності від ХСК залишається в Мінській, Вітебській та Гомельській областях, найнижчий показник - в Мінську.

БЕЛТА