Охолодження немовлят, які задихнулися в пологах, подвоює їхні шанси на життя

Перинатальна асфіксія або гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, викликана кисневим голодуванням при пологах, пов'язана з високим ризиком смерті новонароджених або такими проявляються пізніше і ведуть до інвалідності неврологічними порушеннями, як церебральний параліч. Тільки у Великобританії, як пише журнал Nature, перинатальна асфіксія зачіпає близько 750 тисяч дітей щорічно.

Попередні клінічні дослідження показали, що розпочате в період шести годин після пологів охолодження тіла новонародженого до помірної температури 33-34 градуси за Цельсієм, що триває протягом 72 годин, в значній мірі знижує ризик смерті або настання інвалідності у дитини у віці від півтора до двох років. Вважається, що терапевтичний ефект гіпотермії обумовлений перериванням в результаті зниження температури тіла процесу загибелі клітин головного мозку (апоптозу) через дефіцит кисню. Тим не менше, даних про довгостроковий вплив терапевтичної гіпотермії на нервову систему дитини досі було недостатньо.

Неонатологи під керівництвом Деніса Аццопарді (Denis Azzopardi) спостерігали за 325 дітьми, які народилися доношеними, але пережили при пологах асфіксію. До частини з них, що входять у контрольну групу, була застосована стандартна терапія, а до інших - метод терапевтичної гіпотермії. Автори проаналізували рівень виживаності та нейрокогнітивну функцію дітей у віці шести-семи років. Було встановлено, що в гіпотермічній групі значно більше (52 відсотки) дітей має до цього віку нормальний рівень інтелекту (IQ 85 і вище) порівняно з контрольною групою (39 відсотків). Крім того, діти з гіпотермічної групи мали істотно менше неврологічних аномалій, ніж в контрольній групі (65 проти 37 відсотків), порівняно нижчий рівень ризику розвитку церебрального паралічу, а також ризику настання інвалідності.

"По суті, гіпотермія подвоює шанси дитини на нормальне життя", - прокоментував результати дослідження один з авторів, Девід Едвардс (David Edwards). Він зазначив, що зараз цей метод вже увійшов в клінічну практику в розвинених країнах, але до цих пір, незважаючи на свою ефективність, не застосовується в країнах третього світу.

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